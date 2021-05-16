دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا خلال 24 ساعة

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1926، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4450777.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في بفيروس كورونا في بريطانيا في 12 مايو 2284 حالة، وفي 13 مايو 2657، وفي 14 مايو 2193، وفي 15 مايو 2027.



كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127679 شخصا، بعد أن بلغ المؤشر في 12 مايو 11 حالة، وفي 13 مايو كذلك 11 متوفيا، وفي 14 مايو 17، وفي 15 مايو 7 متوفين.