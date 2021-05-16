اعتقال تاجر مخدرات في الرمادي

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال احد تجار المخدرات في الرمادي بمحافظة الانبار.



وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة البو علي الجاسم بالرمادي محافظة الانبار".

وأضافت أنه "تمت احالته للجهة المختصة وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي".