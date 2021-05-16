هجوم إلكتروني يستهدف الصحة الأيرلندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت وزارة الصحة الأيرلندية، لمحاولة هجوم إلكتروني مشابهة لهجوم برنامج الفدية الذي عطل خدمات جهاز الصحة العامة الجمعة الماضية.

وقالت الحكومة الأيرلندية، في بيان إن "المركز الوطني للأمن السيبراني رصد محاولة هجوم إلكتروني ضد وزارة الصحة" التي أوقفت جزئياً نظامها الرقمي "كإجراء احترازي".



وأضافت أن "التحقيق لا يزال جارياً حول محاولة الهجوم، لكنه يبدو أنه هجوم ببرنامج فدية مشابه للهجوم الذي شهده نظام خدمة الصحة العامة".

وإثر هذا الهجوم، أغلقت الخدمة الصحية الأيرلندية نظامها المعلوماتي بالكامل الجمعة، ووصفت الهجوم بأنه "عملية إجرامية دولية".

ودفع الهجوم المستشفيات إلى إلغاء المواعيد غير العاجلة، فيما لم تتأثر حملة التطعيم.

وانتشرت الهجمات الإلكترونية باستخدام برنامج فدية في السنوات الأخيرة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء الماضي، إلى تأسيس تحالف دولي لمواجهة التهديد المتزايد من جهات حكومية ومجموعات إجرامية تتعدى على الديمقراطيات بهجمات إلكترونية، مشيرا إلى تورط روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.