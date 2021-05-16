الصحة الفلسطينية: ارتفاع اعداد الشهداء بغزة الى 197

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاحد عن ارتفاع أعداد الشهداء الى 197 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف ابوالريش في مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي "ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 197 فلسطينيا من بينهم 58 طفلا و34 سيدة و15 شخصا من كبار السن فيما بلغ عدد المصابين 1235".

وأضاف أبو الريش ان العدوان الإسرائيلي مستمر باستهداف المؤسسات الصحية فدمر مراكز الرعاية الاولية والطرقات المؤدية الى المستشفيات واستهدف سيارات الاسعاف وأعاق وصولها لاخلاء الجرحى اضافة الى استهداف الكوادر الصحية ومنع وصول الامدادات والفرق الطبية وحرمان المرضى من الوصول الى العلاج.

وأوضح ان الغارات الإسرائيلية حرمت السيدات الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومختلف المرضى من الوصول الآمن لتلقي الرعاية الصحية.

وندد بالجريمة الإسرائيلية في شارع (الوحدة) ليل أمس والتي ادت الى استشهاد 42 شخصا من بينهم طبيب إضافة الى اصابة 50 آخرين من بينهم 16 سيدة و10 أطفال.

وأغارت المقاتلات الحربية خلال الساعات الأخيرة على عدة أهداف جديدة من بينها منازل سكنية بمناطق متفرقة في قطاع غزة.