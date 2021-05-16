"أسوشيتد برس" تطالب بفتح تحقيق في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مكتبها في قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالبت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، بفتح تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعلامية أخرى في قطاع غزة.

ودعت سالي بزبي، رئيسة التحرير التنفيذية للوكالة، إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ودمرت مبنى الجلاء الذي كان يضم مقر الوكالة ومقار إعلامية أخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن الرأي العام يحق له معرفة الحقائق.

وقالت بزبي إن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة واضحة تدعم هجومها، الذي دمر برج الجلاء المكون من اثني عشر طابقا".

وأضافت أن "مكتب أسوشيتد برس كائن في برج الجلاء منذ 15 عاما ولم يتم إبلاغها ولم يكن هناك أي مؤشر على احتمال وجود مكتب لحركة حماس في المبنى"، مشددة على ضرورة إيضاح الحقائق.

وتابعت: "نحن في حالة صراع.. نحن لا ننحاز إلى أي طرف في هذا الصراع.. سمعنا إسرائيليين يقولون إن لديهم دليلا.. نحن لا نعرف ما هو هذا الدليل.. نعتقد أنه من المناسب في هذه المرحلة أن تكون هناك نظرة مستقلة على ما حدث بالأمس".

وكان الجيش الإسرائيلي، الذي منح صحفيي "أسوشيتدبرس" ومستأجرين آخرين مهلة ساعة لإخلاء المبنى، زعم أن "حركة حماس" كانت تستخدم المبنى كمقر للاستخبارات العسكرية وتطوير الأسلحة.

وقال الكولونيل في الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إن "إسرائيل تجمع الأدلة كي تقدمها للولايات المتحدة"، لكنه أحجم عن إعلان الالتزام بتقديم تلك الأدلة في غضون اليومين المقبلين.