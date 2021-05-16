شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة قائلاً إن "من غير المقبول إزهاق هذا العدد الكبير من أرواح الأبرياء خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أطفال".



وقال في عظة أسبوعية بساحة القديس بطرس "أدعو للتهدئة، وأن يوقف من هم مسؤولون ضجيج الأسلحة ويسلكون طريق السلام. "لقي الكثير من الأبرياء حتفهم، وهناك أطفال من بينهم أيضا. هذا مروع.. غير مقبول. موتهم علامة على أن (أناسا) لا يريدون بناء مستقبل، وإنما يدمرونه.. أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟".