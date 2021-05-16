شاحنات مصرية تعبر معبر رفح إلى قطاع غزة لتوصيل مساعدات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت شاحنات مصرية، مساء الأحد، معبر رفح إلى قطاع غزة لتوصيل مساعدات طبية.



وحملت الشاحنات التي تحمل المساعدات المصرية للقطاع لافتات عليها " كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني".

وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع غزة صباح اليوم الأحد بشكل استثنائي لنقل المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ سبعة أيام على القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين الماضي في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

من جانب أخر قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متتالية وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.

وأوضح شكري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، أن القاهرة سعت منذ اللحظة الأولى للوقف الفوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إنقاذ الأرواح وإحياء مفاوضات جادة لإحلال السلام.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن سياسة التهجير الممنهجة لأهالي حي الشيخ جراح أغضبت الملايين من العرب والمسلمين.

وأكد شكري، أن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا زال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف، وأنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.