شكرا لقرائتكم غزة و حماس الأونروا للعربية: 38 ألف فلسطيني نزحوا للمدارس.. جرحى فلسطينيون إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لـ "العربية"، الأحد، بأن 38 ألف فلسطيني في غزة نزحوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة.

وفي تطور آخر، عبر جرحى فلسطينيون، الأحد، معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر حيث سيتلقون العلاج إثر إصابتهم في الغارات الإسرائيلية على القطاع، بحسب ما قال مسؤولون في المعبر ومصادر طبية.

ووصلت إلى مصر ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينيا، من بينهم جرحى الغارات الإسرائيلية وطلاب ومرضى، وفق المصادر نفسها.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا على غزة منذ أن سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.

ومعبر رفح هو نقطة الاتصال الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بين العالم الخارجي وقطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيق يقطنه نحو مليوني فلسطيني نصفهم يعيشون تحت خط الفقر.

وفتحت مصر معبر رفح في فبراير الماضي، ولكنه يظل خاضعا لرقابة أمنية مشددة ويغلق في الإجازات الرسمية.

وقال الهلال الأحمر المصري في سيناء على فيسبوك الأحد إن فرق طوارئ طبية أرسلت إلى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 40 فلسطينيا منذ فجر الأحد في غزة، في يوم هو الأكثر دموية في القطاع منذ بدء الغارات الإسرائيلية قبل نحو أسبوع.

وفي إسرائيل، قتل 10 إسرائيليين جراء الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس صواريخ على إسرائيل "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي باحات المسجد الأقصى.

واندلعت الصدامات إثر تهديد إسرائيلي بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعيات استيطانية تقول إن الأرض كان يملكها يهود قبل 1948.