شكرا لقرائتكم خبر عن «إف بي آي» يطلب المساعدة في تحديد هوية مقتحمي «الكابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، الأحد، المساعدة في تحديد هوية عدد من المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما نشر صوراً ومقاطع مصورة للمقتحمين.

وقال مكتب «إف بي آي» في تغريدة عبر «تويتر»، إنه لا يزال يحتاج للتعرف إلى بعض الأشخاص الذين «دخلوا بشكل غير قانوني إلى مبنى الكابيتول، وارتكبوا العديد من الانتهاكات الجنائية، وعمدوا إلى تدمير الممتلكات والاعتداء على موظفي إنفاذ القانون».

وأضاف مكتب «إف بي آي» أنه يتم العمل مع مؤسسات فيدرالية ومحلية لملاحقة المتورطين في اقتحام الكونجرس.

وكان الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هاجموا الكونجرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في حادثة شاهدها العالم وتسببت في موجة إدانات دولية.