شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة جرحى في إطلاق نار في تورنتو الكندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الكندية الأحد، إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار، نفذه مسلحون مجهولون، في منطقة تورنتو، وفق ما نشرت وسائل إعلامية كندية.

وكانت الشرطة تلقت تقارير تفيد بأن رجلاً نزل من سيارة، وبدأ في إطلاق النار على المارة في ضاحية إيتوبيكوك، بأونتاريو، قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة سوداء اللون.

واكتشفت ثقوب الرصاص في المباني المجاورة لمنطقة الحادثة. وأكدت الشرطة إنها تجوب المنطقة بحثاً عن ضحايا آخرين.

وذكرت الشرطة أن اثنين من المشتبه بهم فروا من مكان الحادث، ولم تذكر أوصاف المهاجمين.