شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر..استئناف الرحلات الجوية بدءاً من يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

تعتزم السلطات الجزائرية، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران المقبل إعادة فتح أهم ثلاثة مطارات للرحلات الدولية؛ وذلك بعد أكثر من سنة من غلق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، الأحد، «وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يومياً من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح من يونيو المقبل».

وأضاف البيان: «مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع».

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أعلن، الخميس، أن اللجنة المكلفة متابعة تطورات الجائحة أعطت «الضوء الأخضر لإعادة فتح الحدود وفق شروط صارمة جداً». ولفت الوزير إلى أن أهم شروط دخول الجزائر على المسافرين الوافدين «تقديم فحص كوفيدـ19 (سلبي) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها».