شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 13 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر استمرار منع السفر للمواطنين، مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى 13 دولة لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من فيروس كوفيد-19 بها.

وأوضحت أن الدول المعنية بالقرار هي: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها. (واس)