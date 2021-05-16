شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يستهدف وزارة أيرلندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ ف ب

أعلنت الحكومة الأيرلندية الأحد، تعرض، أنظمة وزارة الصحة، لمحاولة هجوم إلكتروني مشابهة لهجوم برنامج «الفدية» الذي عطل خدمات جهاز الصحة العامة.

وقالت الحكومة في بيان، إن «المركز الوطني للأمن السيبراني رصد الخميس محاولة هجوم إلكتروني ضد وزارة الصحة التي أوقفت جزئياً نظامها الرقمي كإجراء احترازي». وأضافت أن «التحقيق لا يزال جارياً حول محاولة الهجوم، ولكنه يبدو أنه هجوم ببرنامج «فدية»، مشابه للهجوم الذي شهده نظام خدمة الصحة العامة.

وإثر هذا الهجوم، أغلقت الخدمة الصحية الأيرلندية نظامها المعلوماتي بالكامل، الجمعة، ووصفت الهجوم بأنه «عملية إجرامية دولية».

ودفع الهجوم المستشفيات إلى إلغاء المواعيد غير العاجلة، فيما لم تتأثر حملة التطعيم. وانتشرت الهجمات الإلكترونية باستخدام برنامج «فدية» في السنوات الأخيرة.

وتستغل برامج «الفدية»، وهي نوع من البرامج الضارة التي يستخدمها قراصنة الإنترنت، الثغرات الأمنية لتشفير ملفات المستخدمين، وتطالب بـ«فدية» لتأمينها.

والأربعاء الماضي، دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى تأسيس تحالف دولي لمواجهة التهديد المتزايد من جهات حكومية، ومجموعات إجرامية تتعدى على الديمقراطيات بهجمات إلكترونية متهماً روسيا والصين وكوريا الشمالية، بالتورط فيها.