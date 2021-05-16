شكرا لقرائتكم خبر عن فشل جديد لمجلس الأمن ودعوات لإنهاء النزاع «المروّع» بين الفلسطينيين وإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أخفق مجلس الأمن الدولي، الأحد، للمرة الثالثة على التوالي في إصدار بيان حول النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، في وقت حذرت الأمم المتحدة من «أزمة لا يمكن احتواؤها»، وطالبت كل من الأردن ومصر، وروسيا، والصين، الأحد، خلال جلسة مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية.



وفي بداية الاجتماع، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس من أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في إطار النزاع الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال: «يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فوراً»، واصفاً العنف بأنه «مروّع». وأضاف أن التصعيد «يمكن أن يؤدي الى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها، وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها».



وجاءت كلمة جوتيريس، بعدما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مجلس الأمن إلى «ممارسة أقصى قدر من النفوذ لوقف الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل»، معتبرة أنه نزاع «غير مسبوق في شدته». ودعت جميع الأطراف إلى وضع حد لتصعيد العنف، وضمان وصول أفضل إلى المتضررين في قطاع غزة.



الأردن يؤكد أن القدس خط أحمر

من جهته، حمّل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الحالية، واتهمها بنسف فرص السلام في المنطقة. وقال عبر الفيديو: «تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما حدث من عنف وقتل ودمار».

وأضاف: «يجب أن يتوقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وبوقف الممارسات الإسرائيلية اللا شرعية التي فجرت هذا التصعيد في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية»، مشدداً على أن «السلام لن يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين، وتشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي». وطالب إسرائيل بالتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان من بيوتهم.

وشدد الصفدي على أن «القدس ومقدساتها خط أحمر، ويشكل العبث بها لعباً بالنار واستفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم». وأكد الوزير الأردني ضرورة «التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967».

لا سلام من دون حل شامل



من جهته، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه لحل الأزمة الحالية، مؤكداً أن «لا سلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أن مصر سعت منذ اللحظة الأولى للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإحياء مفاوضات سلام حقيقية.

وأكد شكري ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، في الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي لتلك المقدسات.



غياب الصوت الواحد في مجلس الأمن

من جانبها أعربت الصين، الأحد، عن أسفها لعرقلة واشنطن إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: «بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد. ندعو الولايات المتحدة الى تحمل مسؤولياتها».

وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار، مناشداً مجلس الأمن القيام بـ «تحرك قوي» يشمل تكرار تأييده لحل الدولتين، مؤكداً استعداد الصين لاستضافة مفاوضات بين ممثلين لكل من إسرائيل والفلسطينيين.

ودعت روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرجي فيرشينين، إلى «الوقف الفوري للمواجهة العسكرية التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال». كما شددت موسكو على ضرورة «احترام وضع الأماكن المقدسة بشكل صارم، وضمان الحقوق الدينية في القدس الشرقية». وقال فيرشينين: «في هذا السياق نعتبر محاولات تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والتاريخ في القدس الشرقية لاغية قانونياً».

ودعا المسؤول الروسي إلى «ضرورة التوقف الفوري عن الأنشطة الاستيطانية، وتدمير المنشآت السكنية الفلسطينية، وتهجير سكانها، من أجل خلق الظروف الملائمة لإطلاق مفاوضات السلام». كما دعا إلى عقد جلسة طارئة لرباعية الوسطاء الدوليين لتسوية الصراع.