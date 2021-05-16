شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ترصد 93 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

سجلت إيطاليا، الأحد، 93 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقابل 136 حالة في اليوم السابق، في حين انخفض الإحصاء اليومي للإصابات الجديدة إلى 5753 إصابة من 6659 في اليوم السابق.

وكانت المرة السابقة التي سجلت فيها إيطاليا أقل من مئة وفاة بالمرض في يوم واحد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وتوفي في ذلك اليوم 91 مريضاً.

وبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إيطاليا 124156 حالة، منذ ظهور الوباء بها في فبراير/ شباط من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا، والسابع على مستوى العالم. وسجلت إيطاليا 4.16 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.