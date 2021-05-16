1000 طالب ومعلم وولي أمر يختمون القرآن في رمضان افتراضياً

دبي: محمد إبراهيم

أطلقت مجموعة «جيمس للتعليم» مبادرة خلال شهر رمضان المبارك المنصرم على مستوى مدارسها كافة، في مختلف إمارات الدولة، تهدف إلى تعليم القرآن الكريم، وتلاوته.

وتكللت المبادرة بالنجاح، حيث شارك فيها أكثر من ألف شخص من الطلاب من صفوف الروضة حتى الصف الثاني عشر، ومعلمين وأولياء أمور من 30 جنسية، أكملوا خلالها تلاوة المصحف الشريف كاملاً من سورة «الفاتحة» وحتى سورة «الناس»، خلال 40 ساعة على مدار 20 يوماً.

من جانبها، قالت ديمة العلمي، نائب رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مجموعة جيمس للتعليم، إن الاستماع ومشاهدة مجتمع مدارسنا من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وموظفي الدعم من مختلف الجنسيات والفئات العمرية يجتمعون معاً لقراءة القرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان المبارك للتعمق في جمال ديننا الإسلامي، رسخ الرسائل التي يحث عليها من تعاطف وتسامح وتقبل الآخر. لقد تأثرت كثيراً بمهارات التلاوة لدى طلابنا، وشعرت بالفخر لأنني شاهدتهم يتلون القرآن بأكمله لأول مرة بشكل جماعي.

وقال ريان بن حمود، مدرب اللغة العربية والدراسات الإسلامية، إن مبادرة قراءة القرآن الكريم واحدة من أكثر المبادرات القريبة من القلب، والأكثر إثارة، والتي تشرفت بحضورها. لقد استمتعت بالاستماع إلى طلابنا وأولياء الأمور والمعلمين وهم يتلون القرآن الكريم. واندهشت لمقابلة كل القراء الموهوبين على مستوى مدارسنا. وأتمنى استدامة هذه المبادرة في المستقبل وفي كل عام.

واعتبرت خديجة عثماني، طالبة في السنة الرابعة في مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، عن فخرها وسرورها لأنها شاركت في مبادرة تلاوة القرآن الكريم.

وعلقت جنى البلاني، طالبة في الصف العاشر في مدرسة جيمس الدولية شارع الخيل، قائلة إن قراءة القرآن والاستماع إلى زملائي كانت تجربة رائعة، كما أنها ساعدت في تطوير مهارات القراءة والتلاوة حيث كنت متحمسة جداً للتدريب كثيراً قبل كل جلسة جماعية مع المشاركين.

وقال ولي أمر الطالب محمد ريان راشد، الصف الثاني في مدرسة جيمس وستمنستر - رأس الخيمة: «نحن ممتنون جداً لجميع أعضاء الهيئة التعليمية في مجموعة جيمس للتعليم، خاصة القسم الإسلامي، لمنح أطفالنا الفرصة لتلاوة القرآن الكريم من خلال تلك المبادرة الرائعة. ونحن كأولياء أمور ممتنون جداً لقسم الدراسات الإسلامية ونقدر جهودهم لتنظيم هذه الأنشطة التي تتضمن دراسات إسلامية».