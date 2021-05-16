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التعليم في 24 ساعة| الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس.. وامتحانات الثانوية العامة ورقية لهذه الفئات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

- 6 مستندات.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية

- ​تبدأ 5 يونيو.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر

- "حصص مصر": إضافة المراجعات النهائية ونماذج استرشادية لـ3 إعدادي قريبًا

- مصدر بـ"التعليم": امتحانات الثانوية العامة ورقية لهذه الفئات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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