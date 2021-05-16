أميركا: تفويضات التطعيم سيتم تحديدها محلياً

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مديرة هيئة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، إن أي تفويضات في الولايات المتحدة تتطلب تطعيم الأشخاص ضد كوفيد19- سيتم تحديدها محلياً وليس على المستوى الاتحادي.

وأضافت والينسكي في تصريحات لشبكة «إن بي سي»: «إن ذلك سيكون مدفوعاً محلياً وليس مدفوعاً على المستوى الاتحادي».

وتحدثت والينسكي بعد أيام من إعلان هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد19- يمكنهم عدم ارتداء الأقنعة في معظم الأوقات، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

