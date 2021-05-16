الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتحرك عاجل لوقف استهداف الصحفيين في غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 28 دقيقة

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين من مجلس الأمن الدولي، التحرك بشكل عاجل لوقف الاستهداف المقصود والممنهج للصحفيين في غزة.

ويأتي هذا الطلب بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم بناية ثالثة تضم مقار مؤسسات إعلامية، وضمت البناية عددا من المؤسسات الإعلامية منها وكالة “الاشوسيتد برس” وشبكة الجزيرة، كما تعرض ما يزيد على ثلاثين صحفيا للاعتداء، أو التوقيف وتم حجب خدمات الانترنت.

وأرسل الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى السلطات الإسرائيلية ولمجلس الأمن الدولي وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن يطالبهم فيها بوقف الإستهداف المقصود والممنهج للإعلام والصحفيين في محاولة إسرائيلية واضحة لإسكات صوت المؤسسات الإعلامية العاملة في غزة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: “تقوم إسرائيل بانتهاك تعهداتها الدولية. يطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738 بشكل واضح من الدول حماية الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في مناطق الصراع. يجب أن يتم وضع حد لهذا الاستهداف الفظيع للإعلام.”

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة الإسرائيلية بشكل متواصل لتقوم بالتحقيق في الاعتداء والقتل المقصود للاعلاميين الفلسطينيين.

كما ادان هذا الوضع في شكوى رسمية قدمها إلى المفوضين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في شهر كانون أول/ديسمبر 2020.

والاتحاد الدولي للصحفيين، هو اكبر منظمة عالمية للصحفيين يمثل أكثر من 600 ألف صحفي محترف، في 187 نقابة وجمعية في 150 دولة حول العالم.