نتنياهو: استهداف برج الجلاء في غزة “كان هدفا مشروعا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن المبنى الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة ودمرته ضربة إسرائيلية، السبت، كان “هدفاً مشروعاً تماماً”، مؤكداً أنه يستند في ذلك الى معلومات لأجهزة الاستخبارات.

وقال نتنياهو في حديث لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، إن المبنى الذي كان يضم خصوصا مكتبي وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وشبكة الجزيرة القطرية، كان فيه أيضا “مكتب استخبارات لحركة حماس”، على حد زعمه.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن المبنى الذي جرى تدميره “يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس”، وأنه “توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية”.

وكان الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس، قال إن المنظمة الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أصيبت بالصدمة والرعب بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى من 12 طابقا يضم مكاتبها ومكاتب قنوات أخرى.

وطالبت رئيسة التحرير التنفيذية لأسوشيتدبرس سالي بزبي، اليوم الأحد، إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ودمرت المبنى الذي كان يضم مقر الوكالة ومقار إعلامية أخرى، في مدينة غزة.

وأكدت أن الرأي العام يحق له معرفة الحقائق، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة واضحة تدعم هجومها، الذي دمر برج “الجلاء” المكون من اثني عشر طابقا.