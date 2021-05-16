قرار سعودي بمنع السفر إلى هذه الدول دون إذن مسبق.. هل لبنان من بينها؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن استمرار منع السفر، إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

واستعدت المملكة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من 17 آيار 2021.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه على المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي: ( ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند ).

وتضمن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

وطالب البيان الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ.

وأوضحت “الجوازات” أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح “كوفيد-19” كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي “ساما”، تغطي مخاطر “كوفيد-19” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وكشفت الخطوط الجوية السعودية عن جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وحرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائيًا في كل مراحل تجربة الضيف، مما أهلها لحصد التصنيف الماسي من منظمة “APEX” ضمن 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية.

واشارت إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آلياً، وذلك باستخدام جهاز “UVC” للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.