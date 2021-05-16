‏الارياني يدين جريمة إستهداف مليشيا الحوثي سوق شعبي في الحديدة

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، واستنكر باشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بطائرة مسيرة "ايرانية الصنع" لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين، والذي اسفر عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة.



‏واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الجريمة الارهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزارعة الالغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الأطفال والنساء.

‏وطالب الارياني المبعوث الاممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بإدانة هذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم..داعيا المجتمع الدولي والامم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين الابرياء للمحاسبة.