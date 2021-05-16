ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 174

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

ارتفع إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين حتى اليوم الأحد، إلى 174 في ظل موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ سبعة أيام، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة .



وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، إن من بين الضحايا 47 طفلاً و29 سيدة، مشيرة إلى إصابة 1200 آخرين بجراح مختلفة ولايزال العدد مرشحاً للزيادة.

بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عن وفاة طبيبين جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف المجارز التي ترتكب في قطاع غزة.

وقالت الكيلة إنه "على العالم كله أن يحمي المستشفيات والمراكز الطبية والصحية التي تستبيحها إسرائيل في كل لحظة".

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية، تقول تل أبيب إنها تتبع لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصد استهداف إسرائيل 76 برجاً وبناية سكنية بشكل كلي، إضافة إلى قصف 719 وحدة سكنية وهدمها بشكل كلي وبليغ، فضلاً عن تضرر مالا يقل عن 4271 وحدة سكنية بأضرار متوسطة وطفيفة.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صحافي، أن إسرائيل قصفت 63 مقراً حكومياً ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار إلى حالات قصف شوارع وبنى تحتية وهدم مسجدين بشكل كامل فضلاً عن تضرر عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) في قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية.