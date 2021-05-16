مقتل شخصين جراء انفجار في مجمع صناعي بإيران

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

لقي شخصان حتفهما جراء انفجار في مجمع صناعي بالقرب من العاصمة الإيرانية، طهران، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ووفق ما ذكرته وكالة «إيرنا» الإيرانية للأنباء، وقع الانفجار في فرن لصهر الألومنيوم في ضواحي جنوب طهران، اليوم (الأحد)، وكانت الوكالة قالت في البداية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، ولم تذكر سبب الانفجار، كما لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

وفي العام الماضي أبلغت إيران عن عدة حرائق وانفجارات غامضة في منشآت حساسة بجميع أنحاء البلاد ألقى محللون باللوم فيها على عمليات تخريب، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء