شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج كنيس بمستوطنة في الضفة الغربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أصيب 60 شخصا على الأقل، الأحد، إثر انهيار مدرج في كنيس بمستوطنة في الضفة الغربية.
ووفقاً لشبكة سكاي نيوز، فقد أصيب 60 شخصاً على الأقل بجروح، عشية الأحد، عندما انهارت منطقة جلوس كبيرة في كنيس مزدحم في مستوطنة جفعات زئيف.
ورصد مقطع فيديو، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظة انهيار المدرج وسقوط عدد كبير من الأشخاص على آخرين كانوا يجلسون أسفلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج كنيس بمستوطنة في الضفة الغربية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.