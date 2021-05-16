شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج كنيس بمستوطنة في الضفة الغربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أصيب 60 شخصا على الأقل، الأحد، إثر انهيار مدرج في كنيس بمستوطنة في الضفة الغربية.

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز، فقد أصيب 60 شخصاً على الأقل بجروح، عشية الأحد، عندما انهارت منطقة جلوس كبيرة في كنيس مزدحم في مستوطنة جفعات زئيف.

ورصد مقطع فيديو، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظة انهيار المدرج وسقوط عدد كبير من الأشخاص على آخرين كانوا يجلسون أسفلهم.