شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أمريكية: تحديد التطعيم محليًا وليس اتحاديًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرة هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، إن أي تفويضات في الولايات المتحدة تتطلب تطعيم الأشخاص ضد كوفيد19- سيتم تحديدها محليا وليس على المستوى الاتحادي.

وأضافت والينسكي في تصريحات لشبكة "إن بي سي": "أن ذلك سيكون مدفوعا محليا وليس مدفوعا على المستوى الاتحادي".

وتحدثت والينسكي بعد أيام من إعلان هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد19- يمكنهم عدم ارتداء الأقنعة في معظم الأوقات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.