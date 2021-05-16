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هيئة أمريكية: تحديد التطعيم محليًا وليس اتحاديًا

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الدمام - شريف احمد - قالت مديرة هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، إن أي تفويضات في الولايات المتحدة تتطلب تطعيم الأشخاص ضد كوفيد19- سيتم تحديدها محليا وليس على المستوى الاتحادي.

وأضافت والينسكي في تصريحات لشبكة "إن بي سي": "أن ذلك سيكون مدفوعا محليا وليس مدفوعا على المستوى الاتحادي".

وتحدثت والينسكي بعد أيام من إعلان هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد19- يمكنهم عدم ارتداء الأقنعة في معظم الأوقات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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