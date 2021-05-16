الجيش الإسرائيلي: حماس أساءت تقدير قوة ردنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "أساءت تقدير قوة الرد الإسرائيلي".

وأضاف كوخافي: "إن حماس أساءت تقدير قوة ردنا.. تتعرض غزة لقصف جوي شديد وغير مسبوق. نقوم بالذي يجب علينا عمله لحماية مواطني إسرائيل".

جاءت تصريحات كوخافي، في خطاب له بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني جانتس ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) في تل أبيب.

وخلال اللقاء أكد نتنياهو أن العملية الحالية للجيش الإسرائيلي "ستستغرق وقتا".

وأضاف مخاطبا الشعب الإسرائيلي "لا يوجد إرهابي محصن (...) سنواصل العمل بما تقتضيه الضرورة من أجل إعادة الهدوء والأمن لكم يا مواطني إسرائيل".



بدوره، أكد جانتس الذي كان رئيسا للأركان خلال الحرب على غزة في العام 2014، أن "الهدف من العملية يتمثل في استعادة الهدوء على المدى الطويل وتقوية القوى المعتدلة في المنطقة وحرمان حماس من قدراتها الاستراتيجية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه استهدف تسعين موقعا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، الأحد، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على ما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان.