ثالث أيام احتجاجات الحدود.. إسرائيل تطلق النار على متظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على متظاهرين فلسطينيين تسلّقوا الجدار الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وفي ثالث أيام الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في لبنان تسلق المتظاهرون الجدار الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل في بلدة العديسة، واقتلعوا كاميرات المراقبة المثبتة على برج الحديد فوق الجدار.

وسقط الفلسطيني عبد القادر م. م. من أعلى الجدار الفاصل، بعد إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين من دون إصابته، ونقل على الفور إلى مستشفى "مرجعيون" الحكومي جرّاء إصابته بكسور.



وتزامناً مع اليوم الثالث للاحتجاجات ضد الأحداث الجارية في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية مسيّرة من نوع "درون" فوق الجدار الحدودي، عند محلة البانوراما، في العديسة الحدودية.



وكانت مجموعات فلسطينية وأحزاب لبنانية يسارية قد دعت للمشاركة في التحرك عند الحدود على وقع استنفار أمني من قبل الجيش وقوات الأمم المتحدة لمنع تدهور الوضع.

والسبت، أطلقت إسرائيل النار على متظاهرين تسلقوا الجدار الحدودي مع لبنان وأصابت اثنين منهم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وشهدت مناطق جنوب لبنان، مساء السبت، تجمعات رافضة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بدعوة من فصائل فلسطينية وحزب الله.

والجمعة، شدد الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل خشية تكرار اجتيازها في حادث خلف قتيلا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن منطقة "مرجعيون" في الجنوب تشهد تدابير أمنية صارمة بعد أحداث، فقد أغلق الجيش كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة في الداخل المحتل.