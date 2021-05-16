الخارجية السعودية تدين "الانتهاكات الإسرائيلية" وتدعو لوقف العمليات العسكرية فورا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، "الانتهاكات الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين، وطردهم قسريا من المنازل في القدس الشرقية.



وقال، في كلمة خلال اجتماع افتراضي طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: "نعلن رفضنا التام للإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا.

وأضاف فرحان أن بلاده جددت دعمها للسلام وفق المبادرة العربية "لإرساء الاستقرار والازدهار".

وكان فرحان ونظيره المصري سامح شكري دعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت. وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ويعمل مبعوثون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر على إعادة الهدوء، لكن لم تظهر بعد أي بوادر لإحراز تقدم.