شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل إثر انهيار منزلين في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

لقي طفل حتفه؛ من جرّاء ما يشتبه في أنه انفجار غاز أدى إلى انهيار منزلين في شمال غرب إنجلترا.

وأعلنت شرطة لانكشاير أنه جرى استدعاؤها إلى موقع الانفجار في منطقة شارع مالوديل هيشام الساعة 02:40 صباحاً (01:40 بتوقيت جرينتش) الأحد بعد ورود أنباء عن انهيار «عدد» من المنازل.

وأكدت القوة في وقت لاحق وفاة طفل، مضيفة أن شخصين أصيبا بجروح خطرة. وأضافت في بيان على تويتر: «لا نزال في موقع انفجار غاز مشتبه فيه في مالوديل أفينيو هيشام أدى إلى انهيار منزلين وإلحاق أضرار بالغة بمنزل آخر». كما قالت الشرطة: «للأسف، يمكننا الآن تأكيد وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص؛ حيث إن اثنين إصاباتهما خطرة. قلوبنا مع جميع المتضررين».

وتم إقامة طوق أمان وإجلاء سكان المباني المجاورة، وفقاً لخدمات الإنقاذ.