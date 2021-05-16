شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 مليون بريطاني تلقوا تحصيناً كاملاً ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

تخطّت الحصيلة الإجمالية للأشخاص الذين تلقوا تحصيناً كاملاً ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة 20 مليوناً، أي ما نسبته نحو 40 في المئة من السكان البالغين؛ وذلك عشية مرحلة بالغة الأهمية من رفع الإغلاق، وفق أرقام رسمية نشرت الأحد.

وفي التفاصيل، تلقى 20 مليوناً و103 آلاف و658 شخصاً جرعتي لقاح منذ بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مطلع ديسمبر/كانون الأول، والتي تعد إحدى الحملات الأنشط في العالم، كما تلقى 36 مليوناً و573 ألفاً و354 شخصاً جرعة لقاح واحدة. وجعلت الحكومة البريطانية من تلقي كل السكان البالغين جرعة لقاحية واحدة على الأقل بحلول نهاية يوليو/تموز، هدفاً لها.

وشدد وزير الصحة مات هانكوك في بيان على أن «تلقي جرعة لقاح ثانية ضروري لضمان الحصول على حماية قصوى ضد الفيروس الفتاك». وجعلت الحكومة من حملة التلقيح الواسعة النطاق ركناً أساسياً من أركان استراتيجيتها للخروج من الأزمة الصحية بعد إغلاق استمر عدة أشهر في المملكة المتحدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات في أوروبا من جرّاء كوفيد-19 مع 128 ألف حالة.

وبعد إعادة فتح المساحات غير المغلقة في المطاعم والمقاهي والمؤسسات التجارية غير الأساسية، تتهيّأ إنجلترا لإعادة فتح القاعات المغلقة في المطاعم والمقاهي اعتباراً من الاثنين، كما الوجهات الثقافية والفنادق ومدرجات الملاعب بقدرة استيعابية أقصاها عشرة آلاف متفرج.

لكن هذا الجدول تطغى عليه حالياً إصابات متزايدة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا في شمال غرب إنجلترا ولندن، ما من شأنه أن يعرقل المرحلة النهائية من الخطة الحكومية لرفع الإغلاق المقررة في 21 يونيو/ حزيران حين يفترض رفع الأغلبية الساحقة من القيود.

وبهدف التصدي لتفشي هذا المتحوّر، قلّصت السلطات الفترة الفاصلة بين الجرعتين اللقاحيتين إلى ثمانية أسابيع، بدلاً من ثلاثة أشهر للأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 50 عاماً وأولئك الأكثر ضعفاً. وبحسب دراسة لإدارة الصحة العامة في إنجلترا استندت إليها الحكومة، أتاحت حملة التلقيح تجنّب وفاة 11 ألفاً و700 شخص، كما تجنّب إدخال 33 ألف شخص إلى المستشفى في إنجلترا حتى نهاية إبريل/نيسان.