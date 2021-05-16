شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بـ«عملية دهس» في الشيخ جراح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أكدت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، إصابة عدد من عناصرها في ما وصفته بعملية دهس بواسطة سيارة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأشار الشرطة في بيان إلى «إصابة أربعة عناصر بجروح»، لافتة إلى «إطلاق النار» على الفاعل من قبل الضباط «الذين ردوا على ما حصل». وأكدت «إغلاق حي الشيخ جراح».

ووقع الحادث عند مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديداً بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ويتمركز الجنود منذ عدة أسابيع عند مداخل الحي ويدققون في هويات الداخلين اليه والخارجين منه.

ويقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كبقية مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.