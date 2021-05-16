شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب للقطن الكاميروني على جراف السنغالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق القطن الكاميروني فوزاً صعباً على ضيفه جراف السنغالي 1- 0 في مدينة غاروا شمال شرق الكاميرون، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

ولم يستفد الفريق المضيف من التفوق العددي طوال نحو ساعة من اللقاء إثر طرد مدافع جراف الشيخ كوني (37).

وانتظر القطن حتى الدقيقة الأخيرة لانتزاع هدف الفوز عبر لامبيرت أريانا الذي تابع عرضية حسانا مامودو بطريقة مميزة في شباك السنغاليين (89).

ويستضيف جراف لقاء العودة في 23 الجاري في داكار.

ويلتقي لاحقاً في الدور عينه، شبيبة القبائل الجزائري مع مضيفه الصفاقسي التونسي، وبيراميدز المصري، مع ضيفه انييمبا النيجيري.