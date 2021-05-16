شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز «فيفا الطبي في دبي» والاتحاد العراقي لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومركز «فيفا الطبي المتميز بدبي» اتفاقية تعاون، بحضور كل من إيّاد بنيّان رئيس الهيئة التّطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ويوسف حسين السّهلاوي النّائب الأوّل لرّئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلاء الدّين عطاري الرئيس التّنفيذي لشركة الخدمات الصّحية والطّبية HMS دبي، والدكتور مراد الغرايري المدير الطّبي التنفيذي بمركز «فيفا» الطبي المتميز بدبي HMS، وذلك بمقر مركز «فيفا» الطبي بدبي.

وقام الوفد المشارك في توقيع الاتفاقية بزيارة المركز، والقيام بجولة في مرافقه، والاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها للرياضيين بصفة عامة، ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة،سواء من داخل الدولة أو من خارجها،حسب أحدث معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

ورحب الدكتور علاء الطاري الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الطبية والصحية بدبي بالحضور،نيابة عن سامي القمزي،رئيس مركز فيفا الطبي، مهنئاً مختلف الأطراف بتوقيع الاتفاقية.

من جهته،ثمّن يوسف حسين السهلاوي الاتفاقية، وأكد مباركة اتحاد الكرة الإماراتي لهذا التعاون، مشيداً بالعلاقات القوية بين الاتحادين العراقي والإماراتي، والحرص الكبير على توفير كل سبل الدعم للكرة العراقية في مختلف المجالات، وأشاد أيضاً بالعلاقة المتميزة بين مركز الفيفا واتحاد الكرة، من خلال علاج لاعبي المنتخبات الوطنية بفضل السمعة المرموقة للمركز، والكفاءات الطبية التي يمتلكها.

وأشاد إياد بنيان بدعم دولة الإمارات واتحاد الكرة الإماراتي للكرة العراقية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الطرفين، وآخره اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين منذ شهرين، وكذلك من خلال دعم اتحاد الكرة الإماراتي لاتفاقية التعاون الحالية مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي الذي سوف يوفر العلاج للاعبي المنتخبات العراقية.