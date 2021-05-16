شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال أوفر الأربعة المنافسين حظاً بلقب الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لا يزال لقب الدوري السعودي لكرة القدم لعام 2021 حائراً في تحديد وجهته في ظل التحولات المثيرة في نتائج فرق المقدمة، والتي آخرها ما جاء في الجولة 27.

ومع تبقي 3 جولات فقط تتنافس على اللقب فرق الهلال والشباب والتعاون والاتحاد لكن من الأقرب؟

1- الهلال:

يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الباطن 1-1 ، وتبقى له 3 مباريات أمام الأهلي والتعاون والفيصلي، ويستطيع الوصول إلى 61 نقطة، ولكي يحسم اللقب يحتاج 6 نقاط من 9 ممكنة وحتى اللحظة مصيره بيده.

2- الشباب:

يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة بعد خسارته من الاتفاق 3-4 وقبل ذلك من الهلال 1-5 ، ويستطيع الفريق إذا فاز بجميع مبارياته بلوغ 57 نقطة لكنه بحاجة لتعثر الهلال في مباراتين ، وحسابياً يعتبر ثاني أكبر المتنافسين حظوظاً ، ومواجهاته المتبقية أمام العين والفيصلي والوحدة.

3-الاتحاد:

يأتي في المركز الرابع بنفس رصيد التعاون ، وهو ثالث الأفضل حظوظاً ، وهو قد فرط في فرصة الذهاب للمركز الثاني بعد تعادلين مع الباطن وضمك ، ويستطيع الفريق الوصول إلى 56 نقطة، ولكي يفوز باللقب يحتاج للفوز بجميع مبارياته وخسارة الهلال 5 نقاط على الأقل والشباب لنقطة على الأقل والتعاون كذلك.

3- التعاون:

يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة ، وهو الأقل حظوظاً قياساً بالمتبقي من مبارياته إذا لديه مباراتين فقط ، وهو يقدم عروضاً هي الأفضل بين الفرق المتنافسة،ومشكلته انه لا يستطيع حصد أكثر من 53 نقطة ، وتعتبر نتائجه متصاعدة وآخرها فوزه على الرائد 2-1 ولديه مواجهة مباشرة مع الهلال في الجولة قبل الأخيرة يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين لكسر تفوق الأزرق ذهاباً ، وقبل ذلك يحتاج أن يخسر الهلال 6 نقاط أمام الفيصلي والأهلي وخسارة الشباب والاتحاد لأربع نقاط على الأقل ، ومبارياته المتبقية أمام الهلال وضمك.