الأمن الإلكتروني.. تحدٍّ استراتيجي

يمكن أن يصبح الهجوم الإلكتروني الأخير على خط أنابيب النفط والغاز الرئيسي بالولايات المتحدة أحد أغلى الهجمات على الاقتصاد ككل. ويمثل أيضاً أحدث تذكير بأن تواتر وشدة الصدمات الرقمية الكارثية على البنية التحتية الحيوية آخذة في الازدياد.

تعمل الرقمنة المتزايدة لقطاعات البنية التحتية الحيوية مثل النفط والغاز والأنظمة الصناعية المرتبطة بها على تغيير طبيعة المخاطر السيبرانية. ونظراً لأن الرقمنة تدفع النمو والانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، فقد أصبح النظام البيئي لقطاع الطاقة لا مركزياً ومعقداً بشكل متزايد.

وأجرى المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً استبياناً ضمّ حوالي 100 شخصية من كبار المديرين التنفيذيين للأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم، ووجد أن 80 % منهم يرون أن برامج الفدية تشكل تهديداً خطيراً ومتزايداً للسلامة العامة. علاوة على ذلك، أعرب 97 % من المجتمع عن أن استمرار العمل هو الخطر الرئيسي عندما يتعلق الأمر بهجمات من ذلك النوع.

هذا هو بالضبط ما رأيناه في الهجوم المعلوماتي الأخير على أكبر خط أنابيب لنقل الوقود من حيث الحجم في الولايات المتحدة.

فبعد اختراق شبكتها إلكترونياً لطلب الفدية الأسبوع الماضي، أغلقت شركة «كولونيال بايب لاين» شبكتها. وبقيت كذلك لمدة ستة أيام. وأدى الإغلاق المطول لخط الأنابيب، الذي يوفر ما يقرب من نصف وقود الساحل الشرقي، إلى ارتفاع الأسعار في مضخات البنزين في جميع أنحاء البلاد، وأثار حالة من الهلع بين الأمريكيين تجلت في طوابير طويلة للسيارات أمام محطات توزيع المحروقات.

لقد أكد هذا الحادث الإلكتروني أن مقدمي الخدمات الأساسية أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، أصبح الأمن الالكتروني تحدياً استراتيجياً للشركات يتطلب أعلى مستوى من الرقابة في البيئة الصناعية العالمية المعقدة.

وأكدت هجمات إلكترونية شبيهة أخرى، مثل تلك التي استهدفت محطة مياه فلوريدا، وشركة البرمجيات الأمريكية «سولار ويندز»، أن نجاح هذه الأحداث يعتمد على أوجه القصور في التدابير المعمول بها للتخفيف من هذه التهديدات.

ولتسخير القيمة التي تقدمها الرقمنة وتخفيف المخاطر المحتملة، يجب على الشركات والحكومات إعادة تصور كيفية استخدامنا للبنية التحتية الحيوية وإدارتها. وهذا ينطوي على فهم كيفية تأثير أفعالنا الفردية على الجماعية وإنشاء أطرٍ للمسؤولية المشتركة.

وعلى أصحاب المصلحة في الصناعة تشكيل مسار مسؤول للعمل بناءً على التوصيات التي وضعها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجتمع النفط والغاز للتخفيف من تأثير الاختراق.

وما لم يتم تضمين ممارسات الأمن السيبراني في ثقافة الشركة أو المؤسسة ودورة حياة المنتجات الرقمية، فمن المحتمل أن نشهد هجمات جديدة ومتكررة.

المنتدى الاقتصادي العالمي