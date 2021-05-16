شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء آثار تلوث نفطي ضرب شواطئ مربح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكدت أصيلة عبد الله المعلا مديرة هيئة البيئة الفجيرة أن إدارتها بالتنسيق مع بلدية وميناء الفجيرة وعدد من الشركات الوطنية ومؤسسات بالقطاع الخاص باشرت عمليات احتواء آثار التلوث النفطي الذي ضرب شواطئ مدينة مربح 15 كيلومتر إلى الشمال من مدينة الفجيرة بتحديد نوعية الملوث وتخصيص المعالجات اللازمة.

وأوضحت أن التلوث النفطي حدث كنتاج لعدم التزام سفن في المياه الإقليمية بالمعايير الدولية جرفته للشواطئ التيارات البحرية وان إدارتها مستعينة بقدراتها وأجهزة الرصد تعمل مع الجهات المعنية في التحقيق لمعرفة مصدر السفينة المخالفة، منوهة إلى أن التلوث نتجت عنه أضرار في ميناء الصيد بمربح وقوارب الصيادين إلى جانب أضرار في كاسر الأمواج بالمنطقة، وان إدارتها تبذل جهودا كبيرة لتطويق التلوث حرصا منها على حماية الموارد المائية والبنية التحتية بموانئ الصيد ووسائل إنتاج الصيادين.

وأشادت بتعاون جمعية الصيادين بمربح وأهالي المنطقة وتجاوبهم السريع مع عمليات احتواء آثاره، وناشدت الجميع بالإسراع في الإبلاغ عن أي تلوث مستقبلي عبر وسائل التواصل المباشرة مع الهيئة.