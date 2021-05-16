شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعود بالتعادل من جوهانسبورغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتمكن الرجاء البيضاوي المغربي من مواصلة انتصاراته المتتالية، إلا أنه عاد بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد تعادلهما 1-1 على ملعب «أورلاندو ستاديوم» في جوهانسبورغ في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

ومما لا شك فيه أن النتيجة جيدة للفريق المغربي قبل لقاء الإياب الأحد المقبل 23 مايو/ أيار في الدار البيضاء.

وكان الرجاء يمني النفس في مواصلة الانتصارات بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، سعياً إلى لقبه الثاني في السنوات الأخيرة بعدما توج بنسخة 2018.

وظهر الفريق المضيف الأفضل في الشوط الأول؛ إذ كان مسيطراً على وسط الملعب والمبادر إلى الهجوم فيما ركن الفريق الأخضر إلى الخلف؛ بغية المحافظة على نظافة شباكه للمباراة السابعة توالياً.

إلا أن هذه الأمر لم يحصل؛ إذ تمكن فنسنت بولي من منح التقدم إلى الفريق الجنوب إفريقي عندما استغل تشتيتاً خاطئاً للكرة من لاعب الرجاء أنس جبيرة ثم سوء تغطية من المدافع مروان الهدهودي، لينفرد بعيداً عن مراقبه ويسجل من تسديدة قوية في قلب مرمى الحارس الدولي أنس الزنيتي (39)، مترجماً أفضلية الفريق المضيف.

وتحسن أداء الفريق الزائر مع انطلاق الشوط الثاني؛ حيث طالب لاعبوه بركلة جزاء إثر لمسة يد واضحة على مدافع أورلاندو نتسيكيليلو نيوزا (48).

وحاول سفيان رحيمي أن يهز شباك المضيف من تسديدة ساقطة «لوب» إلا أن الكرة مرت فوق المرمى (57).

ولم يتأخر الرجاء كثيراً في إدراك التعادل عبر المهاجم الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو الذي استفاد من خطأ في إبعاد الكرة للدفاع الجنوب إفريقي، فتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد إلى يمين الحارس وايني سانديلاندز (60).

وتصدى الزنيتي لتسديدة بولي البعيدة (63)، كما تعملق الحارس المغربي في الدقيقة الأخيرة عندما أبعد كرة البديل باسيكا ماكو قبل أن يمررها لأحد زملائه المواجهين للمرمى الخالي (90+1).