شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخسر خدمات جوتا حتى نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - رويترز

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول الأحد، أن المهاجم ديوجو جوتا سيغيب عن مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم بعد إصابته في القدم في الفوز 4-2 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم الخميس.

وبهذه الإصابة، سيغيب اللاعب البرتغالي عن مباريات ليفربول أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون الأحد، وأيضاً عن مواجهة بيرنلي خارج ملعبه في منتصف الأسبوع، والمباراة الأخيرة في الموسم أمام ضيفه كريستال بالاس يوم 23 مايو/أيار.

وقال كلوب لشبكة سكاي، إن "الأشياء الجيدة لا تتحقق بدون أنباء سيئة. فزنا على يونايتد، لكن ديوجو تعرض لإصابة. ليست خطيرة، لكنها مؤلمة بما يكفي لإنهاء موسمه".

وانضم جوتا إلى ليفربول من ولفرهامبتون واندرارز في سبتمبر/أيلول الماضي، وسجل 13 هدفاً في 29 مباراة ضمن كل المسابقات.

وأضاف كلوب أن ثنائي الوسط جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين قد يعودان أمام بيرنلي بعد التعافي من المرض والإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري، ويستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.