"حصص مصر": إضافة المراجعات النهائية ونماذج استرشادية لـ3 إعدادي قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت منصة حصص مصر، أنه سيتم إضافة المراجعات النهائية الخاصة بالصف الثالث الإعدادي قريبًا.

وأكدت منصة حصص مصر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المراجعات تحتوي نماذج امتحانات استرشادية وتوضيحات للإجابات الصحيحة، مؤكدًا أنها تستهدف مساعدة الطلاب في المذاكرة ومراجعة المناهج.

وأضافت المنصة، أن معلمين خبراء يقدمون الشرح والمراجعات، بطريقة سهلة ومفصلة، مؤكدة أنها تقدم مواد دراسية متنوعة يتم تحديثها باستمرار، والمناهج الدراسية التفاعلية متاحة ومجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

ولفتت إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/subjectsg9