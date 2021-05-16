الجزائر تسجل 117 إصابة بـ(كورونا) و8 حالات وفاة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة فيروس (كورونا)، اليوم الأحد تسجيل 117 حالة إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 125 ألفا و311 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3374 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 87 ألفا و359 حالة، بعد شفاء 108 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 22 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بـ(كورونا) في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.