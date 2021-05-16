اخبار العالم

الجزائر تسجل 117 إصابة بـ(كورونا) و8 حالات وفاة في يوم واحد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة فيروس ()، اليوم الأحد تسجيل 117 حالة إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 125 ألفا و311 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3374 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 87 ألفا و359 حالة، بعد شفاء 108 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 22 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بـ(كورونا) في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا