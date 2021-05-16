مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن هناك محاولات تهجير ممنهجة لسكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متتالية، ما أدى إلى الأزمات الحالية.

وشدد شكري أمام جلسة مجلس الأمن، لمناقشة تطورات الأوضاع في القدس المحتلة، الأحد، على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنه لا سلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بحدود 1967 عاصمتها القدس.

وطالب شكري، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، إنقاذا للأرواح وتمهيدا للمفاوضات.

وقال وزير الخارجية المصري، إن من المهم إعادة تفعيل اللجنة الرباعية لدعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات، وتكثيف الجهود لوقف العمليات العسكرية والاستفزازات في القدس.

وشدد شكري على أن مصر لا ترى سبيلا لحل الأزمة، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة