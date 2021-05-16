الصين تبدي استعدادها استضافة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

أبدت الصين، اليوم الأحد، استعدادها لاستضافة مفاوضات مباشرة على أراضيها بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا وانغ يي وزير الخارجية الصيني في كلمته أمام الجلسة افتراضية لمجلس الأمن لبحث الأزمة في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة لاتخاذ موقف منصف حيال الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال يي: إن حل الدولتين هو الحل الأمثل للمضي قدما وللشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته، مطالبا برفع الحصار عن غزة ومراعاة أوضاع المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

كما دعا إلى خفض التصعيد فورًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، داعيا لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأكد وزير الخارجية الصيني، أن إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، مؤكدا دعم بلاده لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.

وناشد الأسرة الدولية من أجل تقديم مساعدات للفلسطينيين والوقوف على الأوضاع الإنسانية، مؤكدا لأن الوضع في غزة يبعث على القلق. وحث إسرائيل على رفع الحصار عن القطاع، والالتزام بالقرارات الدولية.