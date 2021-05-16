استخبارات الجيش الأمريكي: الحوثيون مسئولون عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

رجح تقرير صادر من استخبارات الجيش الأمريكي الاحد تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الشعب اليمني من عدم الاستقرار منذ عام 2011.



وتعد التوقعات الجديدة التي عبرت عنها استخبارات الجيش أن الحالة الصحية والإنسانية في اليمن تعد الأسوأ في العالم، وأن تلك الكارثة ستتواصل وتستمر بفعل الحرب، متهمة الحوثيين بالوقوف خلف هذه الأزمة.

واتهم التقرير إيران بمواصلة دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين، ما يزيد من ثقة الحوثيين بشكل واضح.

يأتي ذلك فيما أكدت الولايات المتحدة وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والدبلوماسي في الخارجية الفرنسية، كريستوفر فارنو، أكدا ضرورة مشاركة الحوثيين في صفقة عادلة ستجلب الراحة للشعب اليمني.

وأكد المسؤولان أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يُهدد بتكلفة عالية