مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، جميعها في محافظة حضرموت، (شرقي اليمن).



وذكرت لجنة الطوارئ العليا في إحصائيتها اليومية على صفحتها في منصة "توتير"، "أنها سجّلت 5 إصابات جديدة بذات الفيروس، جميعها في محافظة تعز".

وأضافت: أنها سجلت كذلك "تسع حالات شفاء، جميعها من حضرموت أيضًا". في الوقت الذي قالت "إنها أجرت (1314) فحص خلال اليوم الأحد".

وأكدت ارتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها حتى اليوم بلغت (6543) حالة منها (1289) وفاة و(3023) حالة تعافٍ