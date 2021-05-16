شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الاعتداءات في غزة "مروعة للغاية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد بأن الاعتداءات في غزة "مروعة للغاية"، ودعا لوقف القتال فورا.

وقال جوتيريش في افتتاح أول اجتماع علني للمجلس الذي يضم 15 عضوا حول الصراع إن الأمم المتحدة "تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور" ودعا الجميع إلى "السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها".

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتمع مرتين الأسبوع الماضي في جلسات مغلقة لمناقشة تصاعد حدة العنف، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على بيان عام لأن الولايات المتحدة، وهي حليف قوي لإسرائيل، لا تعتقد أنه سيكون مجديا.