احتجاجات بمقديشو تطالب فرماجو بإعادة شبان جندوا سرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر في العاصمة الصومالية مقديشو أسر شبان تقول عائلاتهم إنهم جندوا سرا ونقلوا إلى إريتريا بعد أن خدعهم نظام الرئيس عبدالله فرماجو.

وردد المحتجون في ميدان دلجركا داهسون قرب القصر الرئاسي بمقديشو هتافات مناهضة لحكومة فرماجو المنتهية ولايته.

وقال المتظاهرون الذين تحدثوا إلى الصحفيين إنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم وليس لديهم معلومات عن مصيرهم.

وخيم الحزن على الاحتجاجات التي قال المشاركون فيها إن أبناءهم مفقودين في عمليات تجنيد سرية لفرماجو منذ فترة.

وأشار أهالي المفقودين إلى أنهم تلقوا معلومات خلال الشهور الأخيرة أن أبنائهم نقلوا سرا للتدريب في إريتريا ضمن قوات صومالية.

ولم يتسن لـ"الخليج 365" الحصول على تعليق من السلطات الإرتيرية حول هذه الاتهامات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن شبان صوماليين خدعوا بوعود توظيف في قطر للمشاركة في الاستعدادات الأمنية لكأس العالم لكن انتهى بهما لحال بالتجنيد سرا في إريتريا.

وقطع الاتصال عنهم مع أهاليهم ما أثار مخاوف أهاليهم الذين رفعواأصواتهم أخيرا بوجه فرماجو .