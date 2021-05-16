جرحى غزة يصلون مصر لتلقي العلاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر جرحى فلسطينيون الأحد معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر حيث سيتلقون العلاج إثر إصابتهم في الغارات الإسرائيلية على القطاع، بحسب ما قال مسؤولون في المعبر ومصادر طبية، وفقا لما نقله موقع 24.



ووصلت الى مصر ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينياً من بينهم جرحى الغارات الاسرائيلية وطلاب ومرضى، وفق المصادر نفسها.

وقال الهلال الأحمر المصري في سيناء على صفحته على فيسبوك الأحد إن فرق طوارئ طبية أرسلت الى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

واسفرت الغارات الاسرائيلية عن مقتل 40 فلسطينياً منذ فجر الأحد في غزة، في يوم هو الأكثر دموية في القطاع منذ بدء الغارات الاسرائيلية قبل نحو أسبوع.

وفي اسرائيل، قتل عشرة اسرائيليين جراء الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

وتفرض اسرائيل حصاراً بحرياً وبرياً على غزة منذ أن سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.

ومعبر رفح هو نقطة الاتصال الوحيدة التي لا تسيطر عليها اسرائيل بين العالم الخارجي وقطاع غزة، وهو شريط

ساحلي ضيق يقطنه نحو مليوني فلسطيني نصفهم يعيشون تحت خط الفقر.

وفتحت مصر معبر رفح في فبراير (شباط) الماضي، ولكنه يظل خاضعاً لرقابة أمنية مشددة ويغلق في الأجازات الرسمية.