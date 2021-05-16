الامارات.. "الصحة " تؤكد على استراتيجيتها بتحول الرعاية الصحية من العلاج إلى الوقاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، أن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الجهود الصحية العالمية من أجل رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية قياس ضغط الدم الدوري ومعرفة المستويات الطبيعية له وأعراض هذا المرض "القاتل الصامت" وأهمية الوقاية والكشف المبكر ومدى حجم وخطورة إنتشار المرض ومضاعفاته، لافتة إلى استراتيجيتها الخاصة بتحول الرعاية الصحية من العلاج إلى الوقاية.



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الذي يوافق 17 مايو (أيار) من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار "افحص ضغطك، سيطر عليه، استمتع بحياتك"، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في مجال الخدمات الصحية المقدمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وتحويل مفهوم الرعاية الصحية من العلاج إلى الوقاية حيث تم إدراج مرض ارتفاع ضغط الدم ضمن المؤشرات الصحية في الأجندة الوطنية 2021، وفي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية.

وافتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عيادات للأمراض غير السارية ومنها ضغط الدم في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لتوفير أوسع تغطية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين، حيث تم من خلال هذه العيادات تمكين المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم من التعرف على مرضهم والسيطرة عليه، إذ ارتفعت نسبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم إلى 78%.

أحدث الممارسات العالمية

كما تحرص الوزارة على توفير أحدث الممارسات العالمية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وسبل الوقاية منه من خلال تحديث الأدلة العلمية كل 3 سنوات حيث تم إطلاق النسخة الرابعة المحدثة لدليل ارتفاع ضغط الدم في شهر سبتمبر (أيلول) 2019 ليسهم في تطوير مهارات كوادر الرعاية الصحية وتوجيه المرضى وأفراد المجتمع للوقاية منه والالتزام بالعلاج والمحافظة على نمط حياة صحية من خلال التوعية والتشجيع على ممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول الغذاء الصحي وخفض استهلاك الملح والإقلاع عن التدخين.

وبلغت نسبة ارتفاع ضغط الدم في الدولة 28.8% حسب المسح الصحي الوطني الذي أجرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بين عامي 2017 و 2018، حيث وضعت الوزارة خطة وطنية بالتعاون مع الشركاء لخفض هذه النسبة إلى 25 % من المعدل الأساسي والوصول إلى نسبة 21.8 % بحلول عام 2025 من خلال تكثيف حملات التوعية وتعزيز الكشف المبكر عبر خدمات الفحص الدوري والعمل مع الجهات المختصة على إصدار تشريع بتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة وسن سياسة التطبيق المناسبة.

كما أطلقت الوزارة خلال عامي 2018 و 2019 بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بالقطاع الصحي وجمعية القلب حملة الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم ضمن الحملة العالمية والتي تم من خلالها الكشف على 32500 شخص بالغ من بينهم 20% مصابين بارتفاع ضغط الدم فيما احتلت الدولة المركز الأول عالمياً لفحص ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين والتاسع عالمياً في فحص جميع الفئات العمرية.