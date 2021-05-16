تسجل 15 حالة وفاة و825 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7162.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم ، إلى تسجيل 825 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 433 ألفا و94.

كما لفتت إلى تسجيل 1028 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 417 ألفا و787.