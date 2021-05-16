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تسجل 15 حالة وفاة و825 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 15 حالة وفاة و825 إصابة جديدة بفيروس بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة اليوم   الاحد  تسجيل 15 حالة  وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى  7162.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم ، إلى تسجيل  825 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 433 ألفا و94.

 

كما لفتت إلى تسجيل  1028 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى  417 ألفا و787.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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